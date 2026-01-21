FT: большинство стран ЕС отклонили приглашение США войти в «Совет мира»

Большинство стран Евросоюза (ЕС) отклонили приглашение войти в анонсированный президентом США Дональдом Трампом «Совет мира». Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным газеты, многие в Европе опасаются, что «Совет мира» оттеснит на второй план ООН как площадку для урегулирования глобальных конфликтов. Как пояснили собеседники FT, опасения у ЕС также вызвало приглашение в структуру президента России Владимира Путина.

О создании «Совета мира» президент США объявил 16 января. В исполнительный комитет вошли госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф, зять президента Джаред Кушнер и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Свое участие в совете уже подтвердили президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.

По данным Bloomberg, США запросили за место в Совете $1 млрд, хотя белорусские власти это отрицают. Россия согласия пока не дала. Завтра господин Трамп намерен подписать соглашение о создании совета.

Подробности — в материале «Ъ» «"Совету мира" будет мало Газы».