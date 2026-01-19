Bloomberg: Трамп намерен 22 января подписать соглашение о Совете мира

Президент США Дональд Трамп собирается подписать соглашение о создании Совета мира 22 января в швейцарском городе Давос. Об этом со ссылкой на источники сообщил политический обозреватель агентства Bloomberg Алекс Уикхэм на своей странице в X.

По словам собеседников журналиста, на данный момент точно неясно, какие страны подпишут соглашение об участии в Совете мира. Многие приглашенные государства хотят, чтобы США пересмотрели условия этого договора, уточнили источники.

Руководители приглашенных в Совет мира стран были «ошеломлены и озадачены» требованием Дональда Трампа заплатить $1 млрд за постоянное членство, утверждают собеседники Bloomberg. По их словам, европейские страны работают над изменением условий соглашения и разработкой ответных мер. В том числе они пытаются убедить глав арабских стран помочь лоббировать изменения в решении американского президента.

Большая часть опасений европейцев связана с формулировкой устава, которая, по-видимому, передает полномочия по принятию окончательных решений Дональду Трампу, добавили источники журналиста. Они также задались большим количеством вопросов о том, куда пойдут запрошенные платежи за долгосрочное членство в Совете мира.

Источники считают, что бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр играет ключевую роль «за кулисами» Совета мира вместе со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером. По словам некоторых собеседников, условия устава Совета мира могут быть скорректированы после того, как американская сторона получит отзывы на первоначальный проект.

О создании Совета мира, который будет руководить восстановлением сектора Газа, Дональд Трамп объявил 16 января. В исполнительный комитет органа вошли госсекретарь США Марко Рубио, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и Тони Блэр. Согласно уставу организации, после разрешения ситуации в Газе совет перейдет к решению других конфликтов.

Приглашение в Совет мира в том числе получил президент России Владимир Путин. Свое участие в организации уже подтвердили президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и генсек ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам.