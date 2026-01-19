Трамп пригласил Токаева в Совет мира по Газе

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял приглашение от американского коллеги Дональда Трампа вступить в Совет мира по сектору Газа. Об этом сообщил пресс-секретарь господина Токаева Руслан Желдибай.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Президент Касым-Жомарт Токаев одним из первых среди мировых лидеров получил официальное приглашение войти в состав Совета мира, а Казахстану стать одним из государств-учредителей»,— уточнил представитель президента (цитата по Tenginews).

Дональд Трамп объявил о создании Совета мира 16 января. Тогда же был представлен исполнительный комитет. В него вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф, зять американского президента Джаред Кушнер и бывший премьер Великобритании Тони Блэр. Согласно уставу, с которым ознакомился Reuters, организация сначала займется урегулированием ситуации в Газе, а затем перейдет к другим конфликтам. Поучаствовать в деятельности Совета мира в том числе готовы президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер Венгрии Виктор Орбан. Президент России Владимир Путин предложение США изучает.