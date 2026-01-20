Россия пока не ответила на приглашение Трампа вступить в «Совет мира»

Россия пока не знает всех деталей о создаваемом США «Совете мира» по Газе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Согласится ли Владимир Путин принять участие в совете, пока неизвестно.

Как пояснил господин Песков, российская сторона надеется получить больше подробностей от американцев. «Мы пока не знаем всех деталей этой инициативы по этому совету, касается ли это только Газы или речь идет о более широком контексте. Пока здесь очень много вопросов»,— сказал он во время пресс-колла.

На вопрос, будет ли Союзное государство России и Белоруссии представлено в «Совете мира», представитель Кремля ответил: «Так говорить преждевременно».

О создании «Совета мира» президент США объявил 16 января. В исполнительный комитет вошли госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф, зять президента Джаред Кушнер и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Приглашение войти в Совет направили лидерам нескольких десятков стран, в том числе президенту России. Свое участие в организации уже подтвердили президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По данным Bloomberg, США запросили за место в Совете $1 млрд. Господин Трамп намерен подписать соглашение о создании совета 22 января.