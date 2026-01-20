Президент ОАЭ принял приглашение Трампа в «Совет мира»

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян принял приглашение США вступить в «Совет мира». Заявление об этом опубликовано на сайте министерства иностранных дел страны.

Глава ОАЭ подчеркнул, что решение отражает важность реализации плана президента США Дональда Трампа по установлению мира в Газе. Мухаммед бен Заид Аль Нахайян подтвердил уверенность в приверженности американского президента глобальному миру. Примером этого служат «Соглашения Авраама», заключенные между Израилем и арабскими государствами в 2020-2021 годах при посредничестве США, указано в заявлении.

О создании «Совета мира» Дональд Трамп объявил 16 января. В исполнительный комитет вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф, зять американского президента Джаред Кушнер и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Приглашение войти в Совет получили руководители нескольких десятков стран, в том числе президент России.

На первом этапе «Совет мира» будет заниматься восстановлением сектора Газа, а затем перейдет к решению других конфликтов. По данным агентства Bloomberg, Дональд Трамп намерен подписать соглашение о создании организации 22 января в швейцарском городе Давос. Чтобы сохранить членство в «Совете мира» дольше чем на три года, государства должны будут заплатить администрации США $1 млрд, сообщало агентство.