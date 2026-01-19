Белоруссия готова войти в Совет мира по Газе
Президент США Дональд Трамп предложил белорусскому коллеге Александру Лукашенко стать одним из учредителей Совета мира по сектору Газа. Белорусский президент отреагировал положительно, сообщил МИД республики. Минск готов поучаствовать в деятельности организации, следует из заявления.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Мы высоко ценим, что американская сторона видит Беларусь, и это прямо обозначено в тексте обращения, как государство, готовое взять на себя благородную ответственность за построение прочного мира и вести за собой силой примера, инвестировать в безопасное и процветающее будущее для грядущих поколений»,— отмечается в пресс-релизе МИДа Белоруссии.
Белорусская сторона восприняла предложение Дональда Трампа «как признание личных заслуг и международного авторитета» Александра Лукашенко. Участие в Совете мира позволит Белоруссии «участвовать в глобальных процессах по урегулированию любых международных конфликтов, что в конечном итоге поспособствует построению новой архитектуры безопасности», добавили в МИД республики.
Всего приглашения в созданный Дональдом Трампом Совет мира получили главы около 60 стран, сообщало агентство Reuters. Среди них — президент России Владимир Путин. По информации источников Onet, предложение также получил президент Польши Кароль Навроцкий.
Среди участников Совета мира — госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Согласно уставу, с которым ознакомилось Reuters, организация сначала займется урегулированием ситуации в секторе Газа, а затем перейдет к другим конфликтам. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что состав Совета мира не был согласован с Израилем и противоречит его политике.