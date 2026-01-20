«Совету мира» будет мало Газы

Президент США Дональд Трамп планирует в четверг, 22 января, подписать в Давосе соглашение об учреждении «Совета мира», который, согласно первоначальной идее, был призван следить за урегулированием в секторе Газа. Приглашение войти в состав новой организации получили почти 60 стран, в том числе Россия. Однако даже ближайшие союзники США встретили проект «Совета мира» в штыки. Отрывки из будущего устава совета, которые публикуют западные СМИ, указывают на то, что новая международная структура займется урегулированием ситуации не только в Газе, но и в других точках мира, «затронутых конфликтом или находящихся на грани его возникновения». Это бросает вызов полномочиям ООН, полагают критики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Ожидается, что 22 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе Дональд Трамп проведет церемонию подписания соглашения об учреждении «Совета мира» по Газе — международной структуры, идея которой была официально одобрена 17 ноября Советом Безопасности ООН. Председателем совета будет сам американский лидер, а постоянное членство в организации обойдется в $1 млрд. Как следует из устава, проект которого был разослан странам—потенциальным участницам, новая международная платформа займется урегулированием не только в секторе Газа. Она будет «обеспечивать прочный мир на территориях, затронутых конфликтом или находящихся на грани его возникновения», обращает внимание The New York Times.

В уставе говорится о необходимости формирования «гибкого и эффективного международного органа по установлению мира».

«Слишком много подходов к миростроительству содействуют перманентной зависимости и институционализируют кризисы, вместо того чтобы выводить людей из них»,— говорится в преамбуле. Как отмечает газета The Wall Street Journal (WSJ), ознакомившаяся с текстом устава, «Совет мира», согласно обновленной концепции, должен превратиться в глобальную международную платформу, которая бросит вызов роли и влиянию ООН и де-факто заменит собой ту международную систему, которая сложилась после Второй мировой войны.

Устав дает Трампу значительную власть в статусе председателя совета. Он будет обладать широким правом вето на принимаемые в рамках организации решения, получит возможность назначать своего преемника, а также выбирать состав исполнительных подструктур. Председателю «Совета мира» также будет дозволено самостоятельно принимать «резолюции или иные директивы».

Приглашения присоединиться к «Совету мира» получили около 60 мировых лидеров, уточняет WSJ. В их числе — президент РФ Владимир Путин. «Мы совсем недавно получили конкретные предложения, проект устава этой структуры»,— проинформировал глава МИД РФ Сергей Лавров 20 января на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности российской дипломатии за 2025 год. Однако Москва пока изучает выдвинутый Вашингтоном проект.

Некоторые страны, в том числе европейские союзники США, не горят желанием присоединяться к «Совету мира». Приглашение вступить в структуру уже отклонил президент Франции Эмманюэль Макрон, который счел, что проект выходит за рамки вопросов, касающихся Газы, и фактически подрывает работу ООН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Против концепции «Совета мира» выступают и арабские союзники США, утверждает WSJ. По их мнению, в настоящий момент дипломатический орган должен сосредоточить свои усилия только на реализации мирного плана по Газе, разработанного администрацией Трампа. Попытка сформировать альтернативную международную архитектуру отвлекает внимание международного сообщества от проблем на Ближнем Востоке и несет в себе опасность для мирных усилий, полагают в арабских столицах.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху, который получил приглашение вступить в «Совет мира», пока однозначно не высказывался против этой организации.

Офис Биньямина Нетаньяху, однако, раскритиковал состав одной из подструктур «Совета мира» — исполнительного совета по управлению Газой, который призван оказывать помощь палестинской технократической администрации анклава.

Властям еврейского государства не понравилось то, что туда вошли официальные лица недружественных ему стран — Турции и Катара, которые поддерживают тесные контакты с радикальной палестинской группировкой «Хамас». «Объявление состава не было согласовано с Израилем и противоречит его политике»,— заявили в канцелярии Нетаньяху, комментируя опубликованное 16 января заявление Белого дома об исполнительном совете Газы.

Более жестко по поводу подструктуры «Совета мира» высказался представитель праворелигиозного крыла израильского правительства — министр финансов Бецалель Смотрич. «Страны, которые вдохнули жизнь в "Хамас", не могут быть теми, кто его заменит,— заявил политик 17 января в соцсети X.— Премьер-министр (Израиля.— “Ъ”) обязан твердо стоять на своем, даже если это потребует разрешения спора с нашим великим союзником (США.— “Ъ”) и посланниками президента Трампа».

Нил Кербелов