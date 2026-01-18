Bloomberg: США запросили $1 млрд за место в Совете мира

Администрация президента США запросила по $1 млрд от каждой из стран, которые хотят получить место в Совете мира, пишет Bloomberg. Принимать решение о том, кого пригласят в Совет, будет Дональд Трамп.

Согласно проекту устава группы, с которым ознакомилось агентство, решение внутри Совета мира будут принимать большинством голосов. Каждая страна-участница может занимать пост не более трех лет и имеет один голос. При этом все решения будет утверждать председатель, которым стал Дональд Трамп.

«Трехлетний срок членства не распространяется на государства-члены, которые вносят в Совет мира более $1 млрд наличными средствами в течение первого года после вступления устава в силу»,— написано в проекте документа.

В проекте устава указано, что Совет мира представляет собой международную организацию, стремящуюся «содействовать стабильности, восстанавливать надежное и законное управление и обеспечивать прочный мир в районах, затронутых конфликтом или находящихся под угрозой конфликта». Как уточняет Bloomberg, критики опасаются, что Дональд Трамп пытается создать альтернативу ООН.