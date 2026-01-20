Лукашенко назвал враньем, что для членства в «Совете мира» Трампа нужен $1 млрд

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал враньем информацию о том, что для участия в инициативе американского лидера Дональда Трампа «Совет мира» необходимо внести $1 млрд. Господин Лукашенко подписал документ о присоединении к организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Эти больные люди в очередной раз опростоволосились. Просто надо читать документ. Никаких денег не нужно»,— заявил Александр Лукашенко журналистам (цитата по БЕЛТА).

Агентство Bloomberg со ссылкой на проект устава «Совета мира» сообщало, что для получения статуса постоянного члена организации страны должны будут внести $1 млрд в первый год. Временное членство — на три года — предоставляется бесплатно.

Подробнее — в материале «Ъ» «Хаос Давоса».

Лусине Баласян