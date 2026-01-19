Главные новости за 19 января. Новороссийск

Бывший депутат ЗСК Краснодарского края Михаил Ковалюк останется в СИЗО до 24 мая. Он обвиняется в вымогательстве и мошенничестве в особо крупном размере.

Власти Новороссийска планируют заключить четыре концессионных соглашения в 2026 году. В рамках контракта предполагается строительство объектов транспортной и спортивной инфраструктуры.

Более 330 человек пострадали в ДТП на территории Новороссийска по итогам 2025 года. В ГАИ сообщили, что самыми распространенными причинами аварий стали нарушение очередности проезда, превышение скорости и выезд на встречную полосу.

Для ликвидации последствий непогоды в Новороссийске организовали ночные дежурства коммунальных служб во внутригородских районах.

Свыше 600 новороссийцев приняли участие в крещенских купаниях в разрешенных местах.

Из-за гололеда в Новороссийске возникли сложности с вывозом мусора, о чем сообщил глава города Андрей Кравченко.

В Новороссийске ожидается усиление ветра до 30-34 м/с и понижение температуры до -5..-9 °С

