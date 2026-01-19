В Новороссийске заключат четыре концессионных соглашения в 2026 году

Администрация Новороссийска планирует заключить концессионные соглашения по четырем объектам на территории муниципалитета в текущем году. Об этом свидетельствует соответствующее постановление, опубликованное на сайте мэрии.

Чиновники утвердили перечень объектов муниципального имущества, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений. Три соглашения коснутся создания, технического обслуживания и эксплуатации элементов спортивной инфраструктуры, один контракт будет заключен на строительство и реконструкцию объекта транспортной инфраструктуры.

Один спортивный объект планируется создать в районе улицы Кутузовская в Центральном районе Новороссийска на участке общей площадью 3,2 тыс. кв. м. Второе концессионное соглашение будет заключено в отношении объекта на площади 6 тыс. кв. м на улице Герцена, 17, а третье распространится на участок 2,5 тыс. кв. м в хуторе Ленинский Путь.

Постановление и утвержденный перечень подписала первый заместитель главы Новороссийска Эльвира Кальченко.

София Моисеенко