В Новороссийске ожидается усиление ветра до 30-34 м/с

На Черноморском побережье от Анапы до Геленджика продлили действие штормового предупреждения. Об этом сообщили в Краснодарском ЦГМС.

Согласно прогнозам Краснодарского ЦГМС, до конца суток 19 января и утром 20 января в Анапе, Геленджике и Новороссийске ожидается усиление северо-восточного и северного ветра до 30-34 м/c. Синоптики также прогнозируют понижение температуры до -5..-9 градусов, возможно быстрое обледенение судов.

Жителей побережья призвали следить за сообщениями СМИ, радио и телевидения.

София Моисеенко