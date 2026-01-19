В купаниях на Крещение приняли участие более 600 новороссийцев

Свыше 600 жителей Новороссийска совершили традиционное омовение на Крещение, около тысячи человек приняли участие в богослужениях в храмах города. Об этом заявил мэр Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Ивлев, Коммерсантъ Фото: Егор Ивлев, Коммерсантъ

На Крещение безопасность на водных объектах в Новороссийске контролировали 282 человека из звена РСЧС и 37 единиц техники. На утвержденных участках для крещенских купаний организовали места для обогрева и переодеваний. На разрешенных пляжах функционировали стойки со спасательным оборудованием и освещением, а также пункты с водой и горячими напитками.

Глава Новороссийска подчеркнул, что в период празднования Крещения в городе не было зафиксировано происшествий и нарушений охраны порядка.

София Моисеенко