Андрей Кравченко: в Новороссийске возникли сложности с вывозом мусора

Из-за непогоды в Новороссийске возникли сложности с вывозом отходов. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале, рассказывая об итогах планерного совещания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам Андрея Кравченко, трудности с вывозом мусора на территории Новороссийска произошли вследствие ухудшения погодных условий и образовавшегося гололеда. Одна из причин — тяжелая техника не могла подняться на возвышенность и добраться к контейнерам по обледенелым дорогам.

Мэр Новороссийска заявил, что соответствующие заявки отрабатываются при содействии городского центра благоустройства. Коммунальщики производят оперативную обработку сложных участков пескосоляной смесью.

Также неполадки с вывозом ТКО связаны с заблокированным доступом к контейнерным площадкам. Андрей Кравченко подчеркнул, что подъезд к некоторым площадкам оказался закрыт из-за припаркованных автомобилей горожан.

«Поручил к решению ситуации подключить больше технических ресурсов и выстроить системное взаимодействие с Безопасным городом»,— пишет глава города.

София Моисеенко