Ночные дежурства организовали в Новороссийске для ликвидации гололеда

В Новороссийске продолжают ликвидировать последствия непогоды в виде гололедицы и снега на дорогах и пешеходных участках. Глава города Андрей Кравченко сообщил, что на территории муниципалитета организовали дежурство рабочих групп в ночное время.

В выходные дни, по словам мэра Новороссийска, в городе работали 30 единиц специализированной техники для расчистки и обработки улиц. Это техника коммунальных служб, а также коммерческий транспорт и пожарные автомобили спасателей.

«Благодаря своевременной координации удалось обеспечить работу общественного транспорта и контроль за ситуацией на дорогах города»,— пишет Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Как отмечает глава города, маршруты для расчистки дорог и улиц формировались на основе обращений от новороссийцев. Жители города также участвуют в обработке участков от гололеда. Для этого в Новороссийске утвердили 38 дополнительных мест для хранения пескосоляной смеси в разных районах и сельских округах.

София Моисеенко