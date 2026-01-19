Экс-депутат ЗСК Михаил Ковалюк останется в СИЗО до 24 мая

Апелляционная инстанция Краснодарского краевого суда оставила без изменений решение Октябрьского районного суда Новороссийска о продлении до 24 мая 2026 года срока содержания под стражей экс-депутата Законодательного собрания Кубани (ЗСК) Михаила Ковалюка, обвиняемого в вымогательстве и особо крупном мошенничестве.

«Суд первой инстанции, исходя из уже установленных обстоятельств дела, стадии судебного разбирательства, принял во внимание наличие достаточных оснований полагать, что подсудимый, находясь на свободе, будет иметь возможность оказать влияние на участников уголовного производства, а также иным образом воспрепятствовать рассмотрению уголовного дела по существу. <…> Суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для изменения в отношении подсудимого ранее избранной меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест и иную»,— сказано в судебном акте, с которым ознакомился «Ъ-Новороссийск».

В ходе предварительного слушания постановлением Октябрьского районного суда Новороссийска от 15 декабря 2025 года Михаилу Ковалюку был продлен срок содержания под стражей на шесть месяцев, до 24 мая 2026 года. В апелляционной жалобе адвокат просил избрать в отношении подсудимого меру пресечения в виде домашнего ареста.

По версии следствия , с августа 2024 года по февраль 2025 года Михаил Ковалюк, действуя в сговоре с группой лиц, требовал 500 млн руб. у наследника крупного новороссийского бизнесмена. По данным «Ъ», речь идет о семье покойного Александра Гуленко, владельца центрального рынка и других активов. Пять лет назад господин Гуленко умер, и между его сыновьями от разных браков возник спор о наследстве. Следствие утверждает, что Михаил Ковалюк пообещал одному из братьев Гуленко содействие.

По данным прокуратуры, для запугивания потерпевшего привлекались лица из криминальной среды (уголовное дело в отношении соучастников выделено в отдельное производство).

Кроме того, утверждает следствие, Михаил Ковалюк с октября 2017 по январь 2020 года похитил «путем злоупотребления доверием» более 2,6 млн руб., которые получил в качестве оплаты за объект недвижимости. Обвиняемый не выполнил условия сделки и распорядился деньгами по своему усмотрению, сказано в пресс-релизе краевой прокуратуры.

Михаила Ковалюка задержали в марте 2025 года силовиками во время передачи денег. На его имущество наложен арест.

Михаил Ковалюк был депутатом ЗСК третьего и пятого созывов с 2002 по 2012 год («Единая Россия»). Также, по данным системы «СПАРК-Интерфакс», он является бенефициаром компаний «Строй Инвест», «Автолайн», совладельцем ООО «Кубаньбытхим» (выпускает бытовую химию под брендом «Матрешка») и других.

Наталья Решетняк