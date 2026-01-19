Больше 330 человек пострадали в ДТП в Новороссийске в 2025 году

За 12 месяцев 2025 года в Новороссийске произошло 305 ДТП, в которых получили травмы 336 человек. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции, подводя итоги работы за ушедший год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ГАИ Новороссийска, в результате 305 аварий на территории муниципалитета погибли 27 человек. Из общего количества ДТП в 42 участвовали несовершеннолетние, 43 из них получили травмы, скончался один ребенок.

С водителями в состоянии алкогольного опьянения произошло 15 ДТП с 20 пострадавшими и двумя погибшими. 27 аварий случились по вине пешеходов, 62 — по вине водителей.

Среди наиболее распространенных причин ДТП выделили нарушение очередности проезда перекрестков, несоблюдение дистанции, выезд на встречную полосу и превышение скорости.

София Моисеенко