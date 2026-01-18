Главные новости за неделю 12–18 января: Ростов-на-Дону и область

За прошедший месяц в Ростовской области зафиксирован рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) почти на 2 тыс. единиц. Общее число активных предприятий МСП в регионе теперь превышает 189 тыс. Эти предприятия обеспечивают работой 372 тыс. человек. Вклад малого и среднего бизнеса в экономику Ростова-на-Дону оценивается в 40%. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба областного министерства экономического развития.

Поврежденный при атаке беспилотников 14 января подъезд дома в Левенцовке удастся сохранить для дальнейшего проживания. Об этом заявил мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин на встрече с жильцами пострадавшего дома.

Муниципальная транспортная компания «Ростовпассажиртранс» намерена обновить автобусный парк. Для этого она планирует взять в лизинг 90 новых автобусов. Общая стоимость закупки составляет почти 2,7 млрд руб. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Донские винодельни получили высокие оценки в исследовании «Роскачества» для Винного гида России — 2025. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Администрация Ростова-на-Дону планирует завершить процесс изъятия земельных участков для строительства новой дороги на Театральном спуске до конца июня 2027 года. Срок установлен в соответствии с земельным законодательством: с момента утверждения проекта в 2021 году у города есть шесть лет, чтобы завершить все процедуры. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на администрацию города.

В Ростовской области сельхозпроизводители получили поддержку на общую сумму более 268 млн руб. в рамках антикризисной программы поддержки фермерских хозяйств, пострадавших от засухи и заморозков. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Добыча водных биоресурсов в Черном и Азовском морях достигла 54 тыс. тонн в 2025 году, превысив прошлогодний результат на 26,5% и установив максимум за четыре года. Об этом сообщила пресс-служба Азово-Черноморского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии на своем официальном сайте.