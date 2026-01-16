Вылов рыбы в Азово-Черноморском бассейне увеличился в полтора раза в 2025 году

Добыча водных биоресурсов в Черном и Азовском морях достигла 54 тыс. тонн в 2025 году, превысив прошлогодний результат на 26,5% и установив максимум за четыре года. Об этом сообщила пресс-служба Азово-Черноморского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии на своем официальном сайте.

По информации ведомства, в Черном море объем улова составил около 34 тыс. тонн, что в полтора раза больше показателя 2024 года. Основу промысла в регионе составляют хамса и шпрот в Черном море, а также пиленгас, бычки, камбала-калкан, черноморские креветки и рапана в Азовском море.

Особенно заметный рост показал промысел шпрота — его вылов почти удвоился по сравнению с предыдущим годом и достиг 11,9 тыс. тонн. Положительную динамику продемонстрировал промысел пиленгаса в Азовском море и Таганрогском заливе — береговые бригады добыли 1,7 тыс. тонн, что на 26% превышает прошлогодние показатели.

Эксперты отмечают растущий интерес рыбодобывающих организаций к промыслу морских беспозвоночных. Вылов черноморской креветки в Азовском море достиг исторического максимума в 488 тонн, превысив прошлогодний результат на 8%. Большую часть креветки — 82% от общего улова — добыли предприятия Запорожской и Херсонской областей в Северном Приазовье.

Промысел рапаны в Азовском море также показал положительную тенденцию, превысив 2 тыс. тонн и опередив показатели предыдущего года.

Валентина Любашенко