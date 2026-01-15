Ростовская область заняла второе место в ЮФО по числу предпринимателей

За прошедший месяц в Ростовской области зафиксирован рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), увеличившийся почти на 2 тыс. единиц. Общее число активных предприятий МСП в регионе теперь превышает 189 тыс. Эти предприятия обеспечивают работой 372 тыс. человек. Вклад малого и среднего бизнеса в экономику Ростова-на-Дону оценивается в 40%. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба областного министерства экономического развития.

Статистика ведомства показывает, что Ростовская область занимает второе место на юге России по общему числу предпринимателей, уступая первенство Краснодарскому краю ( 260 тыс. ИП). В структуре зарегистрированных предприятий: 145 тыс. микро-ИП, 29 тыс. вновь созданных предприятий, 74 социальные организации (из них 5 вновь созданных). Общая численность сотрудников на предприятиях области – 372 тыс. человек. В сфере ИП занято 146,5 тыс. человек.

Для сравнения – в начале 2025 года в сфере МСП было зарегистрировано 183 тыс. компаний, в которых трудилось 368 тыс. человек. Количество новых социальных предприятий увеличилось на три.

Валентина Любашенко