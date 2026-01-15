Ростов планирует взять в лизинг 90 автобусов за 2,7 млрд рублей

Муниципальная транспортная компания «Ростовпассажиртранс» намерена обновить автобусный парк. Для этого она планирует взять в лизинг 90 новых автобусов. Общая стоимость закупки составляет почти 2,7 млрд руб. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации города Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации города Ростова-на-Дону

Компания намеревается приобрести 20 сочлененных дизельных автобусов, известных как «гармошки», которые могут перевозить более 152 пассажиров. Также планируется закупка 70 газовых автобусов на метане, способных вместить более 90 человек. Вся техника должна быть произведена не ранее 2025 года, иметь низкий пол и соответствовать экологическому стандарту не ниже пятого класса. Кроме того, автобусы должны быть оснащены системами кондиционирования, видеонаблюдения и автоинформирования для пассажиров.

Лизинговые платежи «Ростовпассажиртранс» планирует проводить до конца 2028 года. По истечении этого срока каждый автобус можно будет приобрести за 1,2 тыс. руб. Гарантийный срок на технику составляет три года или 150 тыс. км пробега.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», предыдущий тендер «Ростовпассажиртранс» на закупку в лизинг 70 автобусов в конце 2025 года был признан несостоявшимся. Тогда на конкурс не было подано ни одной заявки.

Наталья Белоштейн