В Ростове поврежденный атакой дронов 14 января дом может быть сохранен

Поврежденный при атаке беспилотников 14 января подъезд дома в Левенцовке удастся сохранить для дальнейшего проживания. Об этом заявил мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин на встрече с жильцами пострадавшего дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Согласно предварительному заключению специалистов, подъезд возможно восстановить. После завершения всех работ он будет пригоден для проживания. В настоящее время проводятся временные мероприятия по укреплению несущих элементов здания.

В середине следующей недели жильцы смогут поочередно попасть в свои квартиры, чтобы забрать документы и ценные вещи. Власти Советского района будут своевременно информировать людей о ходе обследования и восстановления.

«Районная администрация окажет содействие в оформлении положенных выплат, справок и других документов. Жители освобождены от платы за коммунальные услуги, которыми они не пользуются»,— говорится в сообщении градоначальника.

Валентина Любашенко