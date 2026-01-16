Донские автохтонные сорта получили признание экспертов «Роскачества»

Донские винодельни получили высокие оценки в исследовании «Роскачества» для Винного гида России 2025. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Главным успехом стала победа Винодельни Молчановых в номинации «Белое сладкое вино» с продукцией «Айс Вайн Цветочный».

В категории красных вин эксперты отметили продукцию шести хозяйств: «Ведерниковъ», «Цимлянские вина», «Вина Арпачина», «Винодельня Молчановых», «Дача Сердюка» и «Винодельня Эльбузд». Положительные оценки получили напитки из местных донских сортов Красностоп Золотовский и Цимлянский Черный, а также международных — Саперави, Каберне Совиньон, Мерло, Пино Нуар и Каберне Фран.

В разделе белых вин представлены те же шесть предприятий с сортами Пухляковский, Сибирьковый, Платовский, Алиготе и Шардоне.

Валентина Любашенко