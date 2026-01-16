В Ростове изымут участки для строительства дороги на Театральном спуске

Администрация Ростова-на-Дону планирует завершить процесс изъятия земельных участков для строительства новой дороги на Театральном спуске до конца июня 2027 года. Данный срок установлен в соответствии с земельным законодательством: с момента утверждения проекта в 2021 году у города есть шесть лет, чтобы завершить все необходимые процедуры. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на администрацию города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Юг» Фото: «Ъ-Юг»

В зону будущей застройки входят 70 участков, но к июню 2025 года в собственность муниципалитета перешло только четыре из них.

Расходы на выкуп недвижимости составляют более 836 млн руб., из которых 500 млн руб. предназначены для выплат владельцам. По предварительным оценкам на 2024 год, строительство дороги может обойтись в 1,4 млрд руб. Проект уже разработан.

Наталья Белоштейн