Донские фермеры получили 268 млн рублей антикризисной поддержки

В Ростовской области сельхозпроизводители получили поддержку на общую сумму более 268 млн руб. в рамках антикризисной программы поддержки фермерских хозяйств, пострадавших от засухи и заморозков. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По данным властей, программой «Агрочрезвычайный», по которой займ предоставляется на льготных условиях со ставкой до 3% годовых, воспользовались 70 аграриев. Сумма кредитования составляет до 5 млн руб. на срок до 3 лет. Средства, как следует из сообщения, направлялись на пополнение оборотных средств — закупку семян, ГСМ, удобрений, а также на восстановление основных фондов, включая ремонт техники и приобретение необходимого оборудования.

Константин Соловьев