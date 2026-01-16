Главные новости за 16 января. Кубань, Крым, Адыгея

Хостинский районный суд Сочи удовлетворил антикоррупционный иск Генеральной прокуратуры РФ и обратил в доход государства активы бывшего главы города-курорта Алексея Копайгородского на общую сумму 1,6 млрд руб. В перечень конфискованного имущества вошли объекты недвижимости, автомобили, предметы роскоши и коллекция редких вин, которые, по позиции надзорного ведомства, были приобретены на средства коррупционного происхождения.

Советский районный суд Краснодара привлек к административной ответственности бывшего учителя школы №61 Алигаджи Магомедова, признав его виновным по ст. 20.3.1 КоАП РФ. Во время урока в шестом классе педагог допустил высказывание, которое суд квалифицировал как оскорбительное в адрес русских.

В Адыгее в суд направлено уголовное дело в отношении директора строительной организации, обвиняемого в нарушении требований охраны труда, которое привело к гибели сотрудника на рабочем месте. Его обвиняют по ч. 2 ст. 143 УК РФ.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции подтвердил законность приговора участникам преступного сообщества, организовавшего финансовую пирамиду на Кубани. Они похитили более 137 млн руб. у свыше 500 вкладчиков.

Авария на электроподстанции «Южная» стала причиной отключения электроснабжения на ряде территорий Сочи и федеральной территории «Сириус». Технологический инцидент произошел на подстанции напряжением 110 кВ.

Метеорологи прогнозируют на 17 января в Краснодарском крае снегопад с ветром до 20 м/с и морозы до –15 °C, а также гололедицу на дорогах.

Президент РФ подписал указ о передаче под управление краснодарской компании «СтальЭлемент» российского завода упаковки ООО «Кэн-Пак Завод упаковки», ранее принадлежавшего американской Canpak Group.