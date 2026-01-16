В Краснодаре бывшего учителя оштрафовали за оскорбление русских на уроке

Советский районный суд Краснодара привлек к административной ответственности бывшего учителя школы №61 Алигаджи Магомедова, признав его виновным по ст. 20.3.1 КоАП РФ. Во время урока в шестом классе педагог допустил высказывание, которое суд квалифицировал как оскорбительное в адрес русских, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе заседания было установлено, что господин Магомедов более 30 лет работал в системе образования, имеет поощрения и боевые награды, в том числе медаль «За отвагу», и является участником боевых действий в Афганистане и Чечне. Он пояснил, что не намеревался никого оскорблять, а использовал выражение в качестве примера для наведения дисциплины на уроке, однако признал факт его произнесения, выразил раскаяние и принес извинения.

Суд, оценив представленные доказательства и учитывая смягчающие обстоятельства, признал в действиях бывшего педагога состав административного правонарушения и назначил ему штраф в размере 20 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков