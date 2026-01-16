Морозы до –13°C и снегопад накроют Кубань 17 января
Метеорологи прогнозируют на 17 января в Краснодарском крае снегопад с ветром до 20 м/с и морозы до –15°C, а также гололедицу на дорогах. Об этом сообщает Краснодарский ЦГМС.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
В Краснодаре в субботу ожидается облачная и холодная погода. Ночью начнется снегопад, днем его сила уменьшится. Порывы ветра могут достигнуть 14 м/с. Ночная температура опустится до –8...–10°C, дневная составит –3...–5°C.
По всему Краснодарскому краю выпадет мокрый снег, в отдельных районах пройдет дождь со снегом, местами — снегопад. Прогнозируется сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах образуется гололедица.
Ветер усилится до 15–20 м/с. Ночные температуры по региону составят –5...–10°C, местами при прояснении –10...–15°C. Днем будет –3...–8°C.
В горных районах ночью термометры покажут –12...–17°C, днем –8...–13°C. На черноморском побережье ночные температуры достигнут –3...–8°C, днем ожидается –4...+1°C.
