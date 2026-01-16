Директор организации в Адыгее обвиняется в смерти работника из-за нарушений охраны труда

В Адыгее в суд направлено уголовное дело в отношении директора строительной организации, обвиняемого в нарушении требований охраны труда, которое привело к гибели сотрудника на рабочем месте. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Следственный отдел по Майкопскому району СК России по Адыгее завершил расследование дела против руководителя коммерческой организации. Его обвиняют по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Производство возбуждено на основании материалов проверки прокуратуры Майкопского района.

Трагедия произошла 1 мая 2025 года. Сотрудники строительной компании выполняли сварочные работы на объекте в Майкопском районе. Один из работников, который также являлся водителем грузового автомобиля ЗИЛ-131, поставил машину на склоне. Мужчина не проверил исправность ручного стояночного тормоза и боковых упоров.

Грузовик самопроизвольно покатился вниз к другому транспортному средству, возле которого находился второй сотрудник. При столкновении пострадавший оказался зажат между автомобилями и скончался на месте.

По версии следствия, директор коммерческой организации не обеспечил безопасные условия труда, что стало причиной трагических последствий. Уголовное дело с утвержденным прокурором Майкопского района обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Никита Бесстужев