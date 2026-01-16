Власти Сочи сообщили об аварийном отключении электроподстанции

Авария на электроподстанции «Южная» стала причиной отключения электроснабжения на ряде территорий Сочи и федеральной территории «Сириус». Об этом сообщил мэр курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале. По его информации, технологический инцидент произошел на подстанции напряжением 110 кВ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Под отключение попали потребители Сириуса, Нижнешиловского сельского округа, а также микрорайона Веселое. В результате аварии была временно приостановлена работа водозабора на реке Мзымта, обеспечивающего подачу воды в систему городского водоснабжения. Власти города уточняют, что причины происшествия в настоящее время выясняются профильными специалистами.

Глава Сочи сообщил, что аварийные бригады приступили к оперативным мероприятиям сразу после фиксации сбоя. Ведутся работы по переподключению электроснабжения через альтернативную линию. Ожидается, что данные мероприятия будут завершены в кратчайшие сроки, после чего водоснабжение планируется восстановить в полном объеме.

Дополнительно было принято решение о переводе котельных, расположенных в зоне отключения, на резервное питание. Для этого задействованы дизель-генераторы, что позволяет сохранить стабильную работу системы теплоснабжения и избежать перебоев с подачей тепла.

В водоканале Сочи также сообщили о возможных временных перебоях в подаче воды для жителей отдельных районов города. В частности, ограничения могут коснуться части Адлерского и Хостинского районов. Причиной назван технологический сбой на оборудовании насосных станций, связанный с аварией на электросетях.

Для минимизации последствий специалисты водоканала ввели в работу дополнительное оборудование, направленное на поддержание давления в системе холодного водоснабжения Хостинского района. Аварийные службы продолжают мониторинг ситуации до полного восстановления штатной работы инфраструктуры.

Мария Удовик