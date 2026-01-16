Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Кассация подтвердила приговор членам ОПГ, организовавшим финансовую пирамиду на Кубани

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции подтвердил законность приговора участникам преступного сообщества, организовавшего финансовую пирамиду на Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Пятеро осужденных из десяти оспаривали обвинения и назначенные меры наказания, подавая кассационные жалобы. Согласно материалам дела, с марта 2013 года по июль 2014 года участники сообщества создали компанию «Алмида Финанс» и сайт для приема депозитов, обещая высокую доходность. В действительности они похитили более 137 млн руб. у свыше 500 вкладчиков. Часть потерпевших получила выплаты лишь частично за счет средств новых вкладчиков; летом 2014 года выплаты прекратились.

Организатор компании скрылся и находится в федеральном розыске, дело в его отношении рассматривается отдельно. Трое помощников и семь сотрудников фирмы, в зависимости от роли в преступлениях, были осуждены Ленинским районным судом Краснодара. Алексей Руденко, Наталья Михайленко и Александр Старков получили по 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и ограничением свободы на 1 год. Остальные подсудимые были приговорены к 6 годам условно с испытательным сроком 5 лет. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму свыше 55 млн руб.

Апелляционный суд оставил приговор без изменений. В кассационной инстанции осужденные настаивали на недоказанности вины и чрезмерной суровости наказания. После изучения многотомного дела судебная коллегия признала доводы защиты несостоятельными, вину доказанной и оставила приговор и апелляционное определение без изменения.

Вячеслав Рыжков

