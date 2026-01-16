Главные новости за 16 января. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Сооснователь известного ресторанного бренда Ginza Вадим Лапин скончался в Петербурге на 63-м году жизни. В пресс-службе холдинга рассказали, что господин Лапин долгое время боролся с онкологическим заболеванием. После смерти топ-менеджера управление компанией перейдет к его сыну Марку. Информацию о дате и времени прощания сообщат дополнительно.

Художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман покинул свою должность. Об этом 16 января корреспонденту «Ъ Северо-Запад» сообщили в культурном учреждении. Стороны расторгли трудовой договор по обоюдному согласию. Исполнять обязанности художественного руководителя будет Александр Соловьев, до этого он был главным дирижером и музыкальным руководителем театра.

Ленинградский районный суд отправил под домашний арест до 13 марта 2026 года гендиректора нацпарка «Куршская коса» Анатолия Калину по делу о незаконной вырубке лесных насаждений с использованием своего служебного положения, сообщает пресс-служба Калининградского областного суда. Постановление еще не выступило в законную силу.

Дачу Кушелевых-Безбородко на Свердловской набережной, 40 в Санкт-Петербурге выставили на продажу за 2,5 млрд рублей после полного комплекса реставрационных работ. Объявление разместило агентство недвижимости Uptown Group. Как следует из описания, сделку предлагают провести через продажу юридического лица.В 2025 год объект формально принадлежал городу, при этом с 2010 года был передан по инвестиционному договору ООО «Монолит».

Экс-главе Федерации вольной борьбы Петербурга Владимиру Кулибабе предъявили обвинение в убийстве депутата Государственной думы РФ Марка Горячева. Уголовное дело направят в суд в этом году. По версии следствия, одна из подчинявшихся Кулибабе бригад в марте 1997 года посадила парламентария в бронированную иномарку, привезла на дачу авторитета в Выборгский район Ленобласти и убила там, расчленив. Тело утопили в Финском заливе.

Ленинградский областной суд огласил приговор Ивану Федорову, признанному виновным по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти). Фигурант получил 23 года лишения свободы.

С 17 января для пользователей транспондеров подорожает проезд по Западному скоростному диаметру (ЗСД), сообщает пресс-служба ООО «Магистраль северной столицы». Изменения коснутся тарифных опций, а также цены продажи и аренды самого транспондера. Его покупка обойдется в 3500-3800 рублей в зависимости от модели, а месячная аренда — в 300 рублей.

Двух инструкторов по стрельбе в Архангельской области отправили под стражу по подозрению в хищении тысяч патронов для подготовки к СВО, сообщает пресс-служба регионального СК. По версии следствия злоумышленники, используя служебное положение в частном учебном центре, в период с 2023 по 2025 год похитили более 7,5 тыс. патронов, предназначенных для будущих участников специальной военной операции.

Калининградский янтарный комбинат на первом аукционе 2026 года выставит на торги рекордные 190 лотов балтийского янтаря общим весом 4,5 тонны. Это вдвое больше, чем на стартовых торгах прошлого года. Столь значительное увеличение объема связано с растущим спросом на внутреннем рынке: за прошлый год число компаний-покупателей выросло с 50 до 62.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко утвердил новую программу газификации региона. По словам главы региона, в 2026 году предстоит построить 9 новых межпоселковых газопроводов. В ближайшее время будет подписано соответствующее соглашение с Газпромом. Региональная субсидия на подключение газа и приобретение оборудования для жителей области в размере 180-300 тыс. рублей сохранится в полном объеме.