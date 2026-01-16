Стоимость проезда по ЗСД для пользователей транспондеров поднимут с 17 января

С 17 января для пользователей транспондеров подорожает проезд по Западному скоростному диаметру (ЗСД), сообщает пресс-служба ООО «Магистраль северной столицы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Изменения коснутся тарифных опций, а также цены продажи и аренды самого транспондера. Его покупка обойдется в 3500-3800 рублей в зависимости от модели, а месячная аренда — в 300 рублей.

Что касается базового тарифа «Транспондер», то цена на него поднимется на 8%. Сквозной проезд по всему диаметру для легкового автомобиля днем будет стоить 590 рублей вместо прежних 523.

Стоимость проезда для тех, кто оплачивает наличными или картой на пунктах, останется без изменений. Организатор движения рекомендует водителям, использующим транспондер, проверить остатки и настройки автопополнения счета, чтобы избежать проблем при проезде ЗСД.

Андрей Маркелов