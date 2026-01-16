Инструкторы по стрельбе из Архангельска оказались под стражей по делу о патронах

Двух инструкторов по стрельбе в Архангельской области отправили под стражу по подозрению в хищении тысяч патронов для подготовки к СВО, сообщает пресс-служба регионального СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

По версии следствия злоумышленники, используя служебное положение в частном учебном центре, в период с 2023 по 2025 год похитили более 7,5 тыс. патронов, предназначенных для будущих участников специальной военной операции.

Правоохранителям удалось обнаружить и изъять похищенное в доме родственника одного из фигурантов. По ходатайству следователя суд избрал для обоих подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 226 УК РФ (хищение боеприпасов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения). Инструкторам грозит до 12 лет лишения свободы.

Андрей Маркелов