Суд в Ленобласти приговорил напавшего на полицейских мужчину к 23 годам тюрьмы

Ленинградский областной суд огласил приговор Ивану Федорову, признанному виновным по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти). Фигурант получил 23 года лишения свободы, сообщили в объединенной пресс-службе судов Ленинградской области.

В марте 2024 года сотрудники патрульно-постовой службы прибыли в квартиру в деревне Оржицы, чтобы проверить сообщение о повреждении чужого имущества путем поджога. В это время там находился Федоров, употреблявший наркотическое средство. Он попытался убежать и выпрыгнул из окна, но вскоре был настигнут. После этого мужчина ударил одного из полицейских ножом в левую височную область головы, а другому нанес не менее пяти ударов кулаками по голове, телу и верхним конечностям, после чего скрылся.

Подсудимый полностью признал вину. Суд назначил ему 23 года лишения свободы: первые пять лет — в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Также назначено ограничение свободы на два года. Кроме того, суд постановил взыскать 16 млн рублей компенсации морального вреда в пользу одного из полицейских, которому был причинен тяжкий вред здоровью.

Артемий Чулков