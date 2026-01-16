Глава Ленобласти утвердил новую программу газификации региона

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утвердил новую программу газификации региона. Об этом глава области сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«В 2026 году предстоит построить 9 новых межпоселковых газопроводов. В ближайшее время подпишу соответствующее соглашение с Газпромом, надежным партнером области»,— заявил господин Дрозденко. Он отметил, что региональная субсидия на подключение газа и приобретение оборудования для жителей области в размере 180-300 тыс. рублей сохранится в полном объеме.

По данным регионального комитета по топливно-энергетическому комплексу, в ходе реализации обновленной программы, до 2030 года планируют газифицировать 417 населенных пунктов.

В рамках программы, действовавшей в 2021-2025 годах, газифицировали 32. тыс. домовладений, из которых 18 тыс. — в 2025 году. В общей сложности провели газ в 723 населенных пункта, за последний год действия программы — в 34.

Артемий Чулков