Дачу Кушелевых-Безбородко выставили на продажу за 2,5 млрд рублей

Дачу Кушелевых-Безбородко на Свердловской набережной, 40 в Санкт-Петербурге выставили на продажу за 2,5 млрд рублей после полного комплекса реставрационных работ. Объявление разместило агентство недвижимости Uptown Group. Как следует из описания, сделку предлагают провести через продажу юридического лица.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скриншот «Яндекс Карты» Фото: Скриншот «Яндекс Карты»

В 2025 год объект формально принадлежал городу, при этом с 2010 года был передан по инвестиционному договору ООО «Монолит». Судя по тексту объявления, к продаже предлагается именно эта компания-инвестор, реализовавшая проект реставрации и приспособления здания.

Здание на Свердловской набережной построено в конце XVIII века, в советское время здесь размещался противотуберкулезный диспансер. Дача имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. В объявлении указана площадь почти 4 тыс. кв. м, в геоинформационной системе Петербурга — 2,27 тыс. кв м. В рамках изначального инвестпроекта объект планировалось отреставрировать и приспособить под культурно-деловой центр, сроки работ неоднократно переносились.

Проект по приспособлению дачи также корректировали. В 2024 году комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга опубликовал переработанную документацию, согласно которой в боковых пристройках со стороны парка вместо кафе планировалось разместить офисные помещения, а вместо конференц-зала предусматривались офисы формата open space.

ООО «Монолит» в последние годы несколько раз меняло владельцев. Сейчас, по данным Rusprofile, компанию контролирует предприниматель Максим Лобанов: половина долей принадлежит ему напрямую, еще половина — через ООО «Новый квартал». До этого доли «Монолита» переходили, в частности, к ООО «Красный мост» и предпринимателю Тимуру Кабукаеву.

Артемий Чулков