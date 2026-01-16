Рекордные 190 лотов балтийского янтаря весом 4,5 тонны выставят на торги в феврале

Калининградский янтарный комбинат на первом аукционе 2026 года выставит на торги рекордные 190 лотов балтийского янтаря общим весом 4,5 тонны, сообщает ТАСС. Это вдвое больше, чем на стартовых торгах прошлого года. Столь значительное увеличение объема связано с растущим спросом на внутреннем рынке: за прошлый год число компаний-покупателей выросло с 50 до 62.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

На аукционе, который пройдет 2 февраля, будет представлено как стандартное, так и уникальное сырье. Лоты сформированы из различных сортов и фракций янтаря, добытого на Приморском карьере. Впервые отдельными позициями будет выставлен редкий каплевидный янтарь и янтарь с включениями древних растений и насекомых. Всего в 2026 году запланировано 11 подобных аукционов для российских производителей.

Увеличение количества лотов позволит покупателям гибче планировать закупки, выбирая сырье оптимального веса и стоимости. Калининградский янтарный комбинат остается единственным в мире предприятием с промышленной добычей янтаря, разрабатывающим Приморское месторождение, где сосредоточено около 90% мировых запасов «солнечного камня». Реализация сырца ведется через электронную площадку «Восточной биржи».

Андрей Маркелов