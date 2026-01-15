Главные новости за 15 января. Кубань, Крым, Адыгея

В Краснодаре утвердили список разрешенных мест для крещенских купаний: всего в перечень попали 12 участков. Глава Краснодара заявил, что окунаться в воду можно будет только в дневное время суток.

Выплаты по ОСАГО в Краснодарском крае составили 7,5 млрд руб. за 11 месяцев 2025 года. Количество обращений от клиентов по страховым случаям увеличилось на 14,5% по сравнению с 2024 годом.

Бывших руководителей краевого центра детского и юношеского технического творчества осудили за сбор выплат с сотрудников. Владимира Щебетуна и его заместителя Анну Москаленко признали виновными в превышении должностных полномочий.

Муниципальных служащих в Апшеронском и Северском районах оштрафуют за ненадлежащее содержание дорог в зимний период.

В результате опрокидывания автобуса в Крыму пострадали пять человек. Микроавтобус перевернулся в результате потери управления со стороны водителя на маршруте Симферополь — Джанкой.

Житель Краснодара получил ушибы из-за падения льда на улице Комсомольской. Мужчина был госпитализирован в больницу, организована прокурорская проверка.

Продажи новых автомобилей в Краснодарском крае сократились на 24% в 2025 году, и снижение показателей продолжается. Почти все новые автомобили приобретаются при помощи заемных средств.