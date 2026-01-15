На Кубани продажи новых автомобилей в 2025 году сократились на 24%

В Краснодарском крае продажи новых автомобилей в 2025 году сократились на 24% по сравнению с предыдущим годом, и снижение продолжается. Об этом «Ъ-Кубань» рассказала региональный директор дивизиона Юг ГК «Интерлизинг» Неля Климарчук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Как отмечает собеседница издания, покупатели по-прежнему отдают предпочтение отечественным маркам, таким как Lada, а также локальным производителям вроде Haval и Tenet. Практически все новые автомобили приобретаются на Кубани с помощью заемных средств — около 90–95% от всех сделок.

«В начале 2026 года в регионе зафиксировано существенное снижение числа одобрений выдачи заемных средств на покупку авто. Вероятнее всего, это связано с ужесточением кредитно-денежной политики из-за высокого уровня задолженности по платежам. Недоступность финансовых инструментов для приобретения автомобилей может также отразиться на объемах реализации новых авто в Краснодарском крае»,— комментирует госпожа Климарчук.

По ее оценкам, в течение 2025 года на Кубани наблюдалось колебание средней стоимости новых автомобилей. Если в первом квартале средняя цена составляла около 2,9 млн руб., то к осени она выросла до 3,3 млн руб. Однако в последние месяцы тенденция снова сменилась на обратную, и к декабрю показатель вернулся примерно к уровню начала года.

Наибольшее снижение цен к концу года отмечалось у китайских брендов, таких как Chery и Omoda, а также у отечественных производителей. Например, модель Chery Tiggo 4 Pro потеряла в цене порядка 14,6% (до 2,1 млн руб.), Jaecoo J7 подешевел на 9,6%. Некоторые автомобили, наоборот, стали стоить дороже: кроссовер Lixiang L7 прибавил в цене почти 3%, достигнув прайса в размере 6,9 млн руб., Chery Tiggo 8 Pro Max — 2,5% (3,6 млн руб.).

«Основные факторы, влияющие на повышение цен на новые автомобили в Краснодарском крае, аналогичны всей России. Прежде всего это рост ставок утилизационного сбора с 1 декабря 2025 года, увеличение расходов производителей на сертификацию импортных комплектующих, сроков логистики. Подход к расчету утильсбора изменился: теперь он зависит не только от двигателя и возраста машины, но и от мощности силового агрегата»,— резюмирует Неля Климарчук.

Андрей Пугачев