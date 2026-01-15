Житель Краснодара получил ушибы из-за падения льда

40-летний краснодарец получил ушибы из-за падения льда и был госпитализирован в больницу. Прокуратура Западного административного округа Краснодара организовала проверку, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Инцидент произошел в районе дома №15 на улице Комсомольская. Пострадавшего доставили в травматологическое отделение краевой клинической больницы №1, в настоящее время ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Сообщается, что мужчина находится в сознании.

Прокуратура организовала проверочные мероприятия, в том числе выездную проверку. По итогам действиям ответственных лиц управляющей компании будет дана оценка по своевременному очищению крыши и фасада здания от снега и льда.

София Моисеенко