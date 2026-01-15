В Краснодаре подготовили 12 мест для крещенских купаний

В Краснодаре к празднику Крещения Господня подготовили 12 мест для омовения, включая девять купелей у храмов и три площадки на реке Кубани. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Православные верующие будут отмечать Крещение Господне 19 января. С вечера 18 января прихожане смогут посетить службы в храмах столицы Кубани и принять участие в крещенских купаниях.

Девять купелей разместят возле церквей. Кинологи заранее проведут проверку территорий, которые затем возьмут под охрану с установкой металлодетекторов. В этих местах будут дежурить бригады скорой помощи, спасатели, полицейские и казаки.

Три места омовения организуют в реке Кубани: на озере Старая Кубань по улицам Парусной и Старокубанской, а также у храма Рождества Христова. Водолазы предварительно обследуют дно водоемов. На берегу установят палатки, обогреватели, освещение и подготовят плавательные средства. Все экстренные службы будут дежурить в указанных местах.

«Обращаю внимание, что купание на открытой воде разрешено только днем 19 января и только в оборудованных местах. По прогнозу ожидаются ветер и мороз, поэтому заходить в воду ночью небезопасно»,— подчеркнул Евгений Наумов.

Градоначальник призвал горожан не рисковать жизнью, особенно при наличии проблем со здоровьем. «Не забывайте, что в этот день важнее посетить службу в храме, чем окунуться в воду»,— добавил мэр.

Алина Зорина