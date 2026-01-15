На Кубани выплаты по ОСАГО составили 7,5 млрд рублей

За 11 месяцев 2025 года сборы по ОСАГО на рынке Краснодарского края составили 11,8 млрд. руб., выплаты — 7,5 млрд руб. Такие данные «Ъ-Кубань» привели в филиале Росгосстраха в регионе со ссылкой на Российский союз автостраховщиков.

Как отмечает директор филиала Александр Казаков, количество обращений по страховым случаям клиентов филиала в Краснодарском крае по ОСАГО в 2025 году увеличилось на 14,5 % по сравнению с 2024 годом. Почти на 15% за прошлый год выросло количество обращений клиентов и по страховым случаям по КАСКО

«Динамика изменения средней стоимости полиса КАСКО с полным покрытием в Краснодарском крае соответствует общероссийской — она увеличивается, что обусловлено продолжающимся ростом цен на автомобили, запчасти и ремонтные работы. В то же время мы видим, что растет и интерес жителей региона к финансовой защите вложений в автомобили. Люди понимают, что расходы на КАСКО несопоставимы с теми затратами, которые в случае ДТП или, например, повреждения машины в результате непогоды могут понадобиться на ремонт при нынешнем уровне цен на запчасти»,— комментирует Александр Казаков.

