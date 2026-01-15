Экс-руководителей краснодарского ЦДЮТТ осудили за сбор выплат с сотрудников

Первомайский районный суд Краснодара вынес обвинительный приговор бывшему директору краевого центра детского и юношеского технического творчества Владимиру Щебетуну и его заместителю Анне Москаленко, признав их виновными в превышении должностных полномочий. Они осуждены по п.п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как установил суд, господин Щебетун, возглавляя государственное учреждение дополнительного образования, потребовал передать ему часть стимулирующих выплат, начисленных сотрудникам в виде премий по итогам работы. Организовать сбор средств в размере 1,5 млн руб. он поручил своему заместителю, пригрозив в случае отказа созданием проблем для работников центра. Анна Москаленко, находясь в служебной зависимости от руководителя, сообщила педагогам о необходимости вернуть часть полученных премий. В результате было собрано 494 тыс. руб., к которым она добавила 6 тыс. руб. собственных средств и передала деньги директору. После этого Владимир Щебетун был задержан сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю. Собрать оставшуюся часть требуемой суммы не удалось.

В ходе следствия и судебного разбирательства господин Щебетун вину не признал, настаивая на иной квалификации своих действий, Анна Москаленко также отрицала превышение полномочий. Однако суд указал, что требование вернуть законно начисленные выплаты является именно превышением должностных полномочий.

С учетом обстоятельств дела Владимиру Щебетуну назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима с запретом занимать должности на государственной службе сроком на два года; он взят под стражу в зале суда. Анна Москаленко приговорена к трем годам лишения свободы условно с лишением права занимать должности на госслужбе на один год. Премии возвращены сотрудникам учреждения, денежные средства, принадлежавшие осужденной, конфискованы в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.

Вячеслав Рыжков