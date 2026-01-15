На Кубани чиновников оштрафуют за ненадлежащее содержание дорог

В Северском и Апшеронском районах Краснодарского края привлекут к ответственности представителей местного самоуправления за ненадлежащее содержание дорог в зимний период. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кубани.

По данным ГАИ Краснодарского края, госавтоинспекторы Апшеронского района принимают меры профилактического воздействия в отношении органов местного самоуправления в связи с некачественным содержанием улично-дорожной сети. По данному факту сотрудники дорожного надзора ГАИ возбудили десять административных дел в отношении чиновников за неисполнение обязанностей. По всем десяти эпизодам назначили административные расследования.

В ходе рейдовых мероприятий сотрудники дорожного надзора ГАИ Северского района возбудили четыре административных дела на представителей местного самоуправления. В ГАИ подчеркнули, что за допущенные нарушения ответственных за состояние дорог привлекут к административной ответственности в виде штрафа от 20 до 30 тыс. руб. Юридические лица должны будут выплатить взыскание от 200 до 300 тыс. руб.

«Информация о выявленных нарушениях будет направлена в прокуратуру Северского района»,— пояснили в Госавтоинспекции Краснодарского края.

София Моисеенко