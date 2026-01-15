При опрокидывании автобуса в Крыму пострадали пять человек

Пять человек пострадали при опрокидывании рейсового микроавтобуса Mercedes Sprinter на маршруте Симферополь-Джанкой в Крыму. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.

Происшествие случилось в Красногвардейском районе у села Знаменка. Водитель не справился с управлением, после чего транспортное средство съехало в кювет и перевернулось.

Сотрудниками МЧС России были проведены работы по обеспечению пожарной безопасности аварийного участка и оказанию помощи пострадавшим при транспортировке в кареты скорой медицинской помощи. Все пострадавшие направлены в медицинское учреждение. К ликвидации последствий аварии привлекли 15 спасателей и 5 единиц техники.

Никита Бесстужев