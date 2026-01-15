Главные новости за 15 января. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Окружной суд Варшавы отложил заседание по вопросу экстрадиции сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина на Украину, сообщают польские СМИ. Сам археолог настаивает, что выдача его Киеву угрожает его безопасности. Если суд будет согласен с высылкой россиянина, окончательное решение должен будет принять министр юстиции Польши.

Оперативники ФСБ задержали руководителя отдела Ростехнадзора в Тосненском районе Ленобласти Олега Береснева в рамках уголовного дела о взятке, возбужденного 13 января. По данным издания, Береснева взяли с поличным при получении взятки в размере 3 млн рублей от представителя фирмы-установщика систем отопления. Настоящими из пачки денег были всего 20 тыс. рублей.

Фотокорреспондент издания «Коммерсантъ» Валентина Певцова стала победителем международного конкурса World Sports Photography Awards в категории «Зимние виды спорта». Фотография знаменитой петербургской команды по синхронному катанию «Парадиз» во время чемпионата России, на которой спортсменки в 26-й раз одержали победу, была отмечена жюри за «выдающиеся достижения».

Реконструкцией корпусов НИУ ВШЭ на Васильевском острове займется петербургская фирма «Ригил», ранее построившая на острове «Газпром школу». Речь идет о реновации Женского патриотического института на 10-й линии В.О., 3/30, где планируется разместить юридический и экономический факультеты вуза. Новый комплекс примет 644 студента на дневном отделении и 600 универсантов на вечернем. Контракт стоимостью 1,4 млрд рублей уже подписан.

Известная петербургская барная группа Follow The Rabbits отказалась от планов по открытию бара Caf de Paris в «Пассаже» на Невском проспекте, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на одного из основателей проекта Артема Перука. По его словам, в процессе подготовки возникли непреодолимые сложности, связанные как с техническими особенностями помещения, так и с условиями партнерства.

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва в одном из помещений здания центра профессиональной подготовки МВД, расположенного в Эжвинском районе города Сыктывкара. По данным ТАСС, в помещении взорвалась светошумовая граната. В больнице оказались девять человек, состояние четверых оценивают как крайне тяжелое.

Санкт-Петербургский городской суд изменил постановление по делу активиста Кирилла Травкина, выступавшего против сноса здания бывшего Всесоюзного научно-исследовательского института целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ) на 2-м Муринском проспекте. Он вышел на свободу 15 января, сообщил адвокат Алексей Калугин.

Директор национального парка «Куршская коса» стал фигурантом уголовного дела о незаконной вырубке лесных насаждений. Размер причиненного ущерба превышает 12,7 млн рублей. СК установил, что подозреваемый вместе с соучастниками организовал незаконную вырубку сырорастущих деревьев на территории национального природного парка на площади около 1 га. Полагают, что участок освободили для строительства комплекса частных сооружений.

Судоходная компания «Нева Тревел» 15 января открыла в Петербурге второй сезон зимней навигации на судах на воздушной подушке (СВП). В планах фирмы— перевезти до марта около 10 тыс. пассажиров. Для этого флот расширили с трех до пяти судов, а также создали новые маршруты в сторону «Лахта центра», рассказал журналистам генеральный директор «Нева Тревел» Юрий Набатов.

Девелоперская группа «Эталон» продала бизнес-центр площадью 11,5 тыс. кв. м на Богатырском проспекте, 3, к. 3 в Приморском районе Санкт-Петербурга. Новым собственником объекта стало ООО «БСК 88», при этом «Эталон» останется арендатором помещений. Об этом сообщил источник «Ъ» на рынке недвижимости. Сделка прошла по схеме sale & leaseback — продажи с обратной арендой, следует из выписки ЕГРН.