По факту взрыва в здании центра профподготовки МВД в Сыктывкаре возбудили дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва в одном из помещений здания центра профессиональной подготовки МВД, расположенного в Эжвинском районе города Сыктывкара, сообщает пресс-служба СУ СК по Республике Коми.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Инцидент случился 15 января, дело возбуждено по ч.2 ст. 293 УК РФ (Халатность). В результате происшествия есть пострадавшие. В настоящее время на месте происшествия работают следователи-криминалисты аппарата следственного управления.

По данным ТАСС, в помещении взорвалась светошумовая граната. В больнице оказались девять человек, состояние четверых оценивают как крайне тяжелое. Еще 200 посетителей центра пришлось эвакуировать из-за сильного задымления.

Андрей Маркелов