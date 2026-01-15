ФСБ задержала главу отдела Ростехнадзора в Тосно по делу о взятке в 3 млн рублей

Оперативники ФСБ задержали руководителя отдела Ростехнадзора в Тосненском районе Ленобласти Олега Береснева в рамках уголовного дела о взятке, возбужденного 13 января, сообщает 47news.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным издания, Береснева взяли с поличным при получении взятки в размере 3 млн рублей от представителя фирмы-установщика систем отопления. Настоящими из пачки денег были всего 20 тыс. рублей.

Указанная выше сумма предназначалась за беспрепятственное оформление актов о вводе в эксплуатацию тепловых энергоустановок. В отделе Ростехнадзора комментировать случившееся отказались, заявив, что начальника сегодня не будет.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что директор национального парка «Куршская коса» стал фигурантом уголовного дела о незаконной вырубке лесных насаждений. Размер причиненного ущерба превышает 12,7 млн рублей.

Андрей Маркелов