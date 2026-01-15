Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Вышка» нашла подрядчика для реконструкции корпусов на Васильевском острове

Реконструкцией корпусов НИУ ВШЭ на Васильевском острове займется петербургская фирма «Ригил», ранее построившая на острове «Газпром школу». Речь идет о реновации Женского патриотического института на 10-й линии В.О., 3/30, где планируется разместить юридический и экономический факультеты вуза. Новый комплекс примет 644 студента на дневном отделении и 600 универсантов на вечернем. Контракт стоимостью 1,4 млрд рублей уже подписан, следует из аукционной документации.

Фото: Скриншот «Яндекс. Карты»

По условиям договора, «Ригил» выполнит отделку учебного комплекса и установит инженерные сети в зданиях. Также подрядчик отреставрирует Южный и Служебный корпуса, церковь святых Захария и Елисаветы, которые намерены приспособить под аудитории. Помимо учебных классов, в Южном корпусе разместят библиотеку, а бывшему лазарету придадут административную функцию. На территории также появятся новые здания: Аудиторный, Административный и Социальный корпуса. Все этапы реконструкции должны быть завершены до конца 2027 года.

Архитектурный памятник был передан в оперативное управление ВШЭ в 2006 году. Работы на объекте стартовали в 2012 году. За это время вуз сменил несколько подрядчиков, среди которых ООО «БалтСтрой», ООО «ПСК "Строймонолит"» и ООО «Геоизол».

ООО «Ригил» — петербургская компания, которая занимается строительством жилых и нежилых зданий. Владеет и управляет обществом Гоча Лагвилава. Он также числится собственником ООО «Р-МК» и «Р-Проект». Среди реализованных проектов фирмы на ее официальном сайте указаны «Газпром школа» на Васильевском острове, Хоккейная Академия «Авангард» в Омске, а также ФОК с катком в Краснотурьинске. Кроме того, фирма владеет площадкой по изготовлению металлоконструкций в поселке Аннино в Ленобласти.

